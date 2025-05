Terza categoria. Il Santa Maria a Monte promosso

Con la vittoria della finale dei play off di Terza categoria della provincia di Pisa, il Santa Maria a Monte è promosso in Seconda categoria, campionato dove torna dopo un anno dalla retrocessione. La squadra del tecnico Stefano Valori ha battuto – sul campo neutro Brunner di Forcoli – nell’ultimo atto degli spareggi il Casciana Terme Lari 3-2 grazie ai gol di Salvatore, Pachetti e Rossi su rigore. Vittoria che era d’obbligo perché con il pareggio dopo i tempi supplementari la promozione avrebbe preso la strada di Casciana Terme Lari messo meglio nella classifica finale del campionato. Quindi, applausi alla rosa del Santa Maria a Monte composta dai portieri Landi e Menicagli, dai difensori Bertoncini, Marianelli, Pachetti, Pagni, Rosi, Vannucci (capitano), Solomita e Squarcini, dai centrocampisti Maccanti, Paoletti, Pellegrini, Rossi, Salvatore, Mazzantini e dagli attaccanti Belcari, Ciolli, Botrini, Girolami e Salvaggio. Per la società del presidente Leonardo Rosi una promozione meritata al termine di una stagione non facile, ma ottimamente gestita dal direttore generale Marco Del Papa e dal direttore sportivo Massimo Petroganni. Il primo impegno è la conferma dell’allenatore Valori, uomo di calcio esperto e serio. Obiettivi per il prossimo anno fare bene anche in Seconda categoria.