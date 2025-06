Terza categoria. Il titolo provinciale dopo la promozione. Un altro successo per la Vis Civitanova

Una stagione da ricordare per la Vis Civitanova: la squadra conquista il titolo provinciale dopo avere ottenuto anche la promozione in Seconda categoria. Al Paolinelli la Vis ha battuto 3-1 il Real Sassoferrato conquistando il titolo provinciale. I giocatori allenati da Rossano Ciucci hanno battuto gli avversari, arrivati all’appuntamento con alcune defezioni. La squadra vissina è partita a mille dopo 20 minuti sono sul doppio vantaggio per le reti messe a segno da Ciucci e Calò. Il predominio territoriale della Vis Civitanova è stato ribadito nel finale di frazione che manda le due compagini all’intervallo lungo sul 3-0 con la rete di Negro.

Nella ripresa i ritmi sono calati, complice anche il caldo, con la Vis Civitanova che ha sfiorato il poker nei primi minuti del secondo tempo, salvo poi gestire il margine di vantaggio. Nel finale di frazione è arrivato il gol della bandiera per la Real Sassoferrato.

"È stata una partita sempre in controllo – afferma il capitano Marco Paparini – ed è stata l’ennesima dimostrazione che questo gruppo è diventato squadra. Abbiamo raccolto i frutti di un lavoro che ha visto coinvolte tutte le componenti della Vis Civitanova ed è una bella soddisfazione".

La rosa della Vis Civitanova. Portieri: Davide Illuminati, Mattia Pirro, Jason Ripani. Difensori: Niko Baldassarri, Pasquale Coraggio, Paolo Cannone, Andrea Gaetani, Marco Gattafoni, Daniele Marilungo, Marco Massaroni, Matteo Pietrella, Mattia Romagnoli. Centrocampisti: Luca Allegrezza, Fatjon Elmadhi, Lorenzo Fratini, Giulio Martorella, Giovanni Morbidoni, Mirco Morresi, Marco Paparini, Andrea Paolini, Cristian Pergolesi, Andrea Sbracini, Riccardo Silenzi, Matteo Vallesi. Attaccanti: Vittorio Ciucci, Lorenzo Calo, Francesco Lepidi, Reyan Lorenzo Likey, Jorge Luis Negro, Nicolò Salvi.