Terza categoria. Il volo dell’Hitachi a punteggio pieno. Su le quotazioni del Bugiani Pool 84

L’Hitachi vola: una doppietta di Calamai ed un assolo di Maccini hanno permesso al team di Esterasi di battere (0-3) il Capostrada Belvedere e di restare in testa a punteggio pieno. Dai risultati del quarto turno di Terza categoria salgono le quotazioni del Bugiani Pool 84, vittorioso sul campo del Real Montecatini alla luce del 4-1 finale. Vittoria esterna anche per il Valenzatico, grazie all’1-2 nella tana dello Spazzavento propiziato da una doppietta di Damiani. L’Olmi non è invece andato oltre un pareggio a reti bianche sul terreno di gioco del San Piero. Pollice alzato poi sia per l’Arci Sarripoli (4-2 interno inferto al Granducato, con Farci, Nesti, Ferri e Traversari come mattatori) che per il Bottegone (trascinato da una tripletta di Signorini) capace di regolare lo Sporting Casini con un 6-1 dal sapore tennistico. Primi successi per Giovani Via Nova (3-1 casalingo sul Traversagna) e Cerbaia (1-0 a Montale contro il Montale Pol.90 Antares, gol di Sostegni). Le pistoiesi nei due gironi di Lucca: nell’A, la Ligacutiglianese ha perso 3-0 nella tana del Pescaglia. Nel girone B, il Pistoia Ovest è andato ko (2-3) con la Montagna Seravezzina ha guadagnato il primo punto stagionale grazie al pareggio casalingo con il Lucca Ovest.

G. F.