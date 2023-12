Terza categoria in campo. Sfida Las Vegas-La Briglia

Questo il programma della dodicesima giornata di Terza Categoria, che prenderà il via oggi. La Valbisenzio capolista, prima a 26 punti, disputerà uno dei posticipi domenicali: alle 15 giocherà contro l’Eurocalcio "B", in un match che come di consueto non assegnerà punti ufficiali essendo gli avversari formazione fuori classifica. E sempre domani, ma alle 14:30, il San Giusto seconda forza del raggruppamento dovrà per forza approfittarne: battendo in casa La Libertà Viaccia, gli uomini di coach Angelo Trezza arriverebbero a tre lunghezze dalla vetta. Tra le gare odierne, occhio a Las Vegas, terza dopo il recupero del settimo turno: la banda Shehaj sarà impegnata alle 14,30 nel derby con La Briglia Vaiano. La Polisportiva Naldi, quarta, dopo qualche battuta di stop di troppo è chiamata a far risultato per evitare di allontanarsi ancor di più dalla prima piazza: la sfida è sul campo del Grignano. Eureka – Polisportiva Bacchereto mette di fronte due compagini alla ricerca di continuità, che sembrano aver trovato la quadratura del cerchio ma necessitano di una spinta ulteriore per spiccare definitivamente il volo. Montepiano-Tobbiana completerà il quadro del sabato, mentre domenica il Paperino San Giorgio andrà nella tana del Colonnata.

Giovanni Fiorentino