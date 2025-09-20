Terza categoria. Inizia la Coppa provinciale subito con tantissimi sentiti derby della Versilia

Anche la Terza categoria ha aperto i battenti in questa nuova stagione 2025/2026. Dopo la composizione ufficiale dei gironi del campionato (che inizierà nel primo weekend di ottobre) intanto sotto con l’antipasto della Coppa provinciale, giunta alla sua 28ª edizione e dedicata da oramai 5 anni alla memoria di tre compianti dirigenti della Delegazione di Lucca come Pierluigi Simi, Giancarlo Davini ed Enrico De Luca. E ovviamente si parte subito con i sempre sentiti derbyssimi versiliesi.

Ieri sera c’è stato l’anticipo del venerdì sera con la stracittadina camaiorese: la super-sfida fra lo Sporting Camaiore dei tanti ex (i principali erano l’allenatore Francesco Orsetti ed il goleador Marzio Luisotti) ed il Lido di Camaiore, giocato sul rinnovato sintetico di via Fonda a Sterpi. Oggi alle 15.30 sono due le partite in programma delle “nostre“ con Terrinca-Montagna Seravezzina, derby dell’Alta Versilia che si disputerà al “Macchiarini-Ricci“ di Retignano, e con Stiava-Nhul Viareggio al “Martellini“ di Stiava.

La prima tornata di questa Coppa provinciale, subito nel formato dello spezzatino, si concluderà lunedì sera alle ore 20.45 con il "monday-night" Sporting Marina-Sporting Forte dei Marmi sul sintetico del “Pedonese“ a Marina di Pietrasanta. Mentre Sporting Marina-Sporting Forte, Sporting Camaiore-Lido e Stiava-Nhul Viareggio sono tutte quante gare di andata (ritorno a campi invertiti il prossimo weekend), quella fra Terrinca e Montagna è gara-1 di un triangolare che prevede anche il Retignano (gara-2 sabato 27 settembre e gara-3 mercoledì 8 ottobre).