Terza Categoria: Junior Cervia travolge San Zaccaria, playoff ancora aperti

Il recupero della 25ª giornata del girone A di Terza Categoria, lascia qualche speranza alle inseguitrici del San Zaccaria, sconfitto nettamente 5-2 in casa della Junior Cervia, lanciata dalla tripletta di Gianluca Fantini. Cervesi in vantaggio 2-0, ripresi sul 2-2 da Turroni e Spazzoli, poi nuovamente a segno tre volte. Non ne approfittano pienamente, però, le immediate inseguitrici: infatti lo 0-0 tra Marradese e Polisportiva Camerlona lascia la capolista avanti di 6 punti anche se con sole due gare da giocare: con una vittoria e un pari sarebbe irraggiungibile per chiunque, anche per la Marradese che deve anche recuperare la gara col Lido Adriano. In chiave playoff, importante vittoria, 4-1 sul Lido Adriano, del Wild Bagnara, ora in vantaggio di quattro punti sull’Atlas, sconfitto di misura (2-1) a Godo, tornato in corsa per il secondo posto, posizione che darà un certo vantaggio nella post season, risparmiando il primo turno degli spareggi promozione.

Risultati Terza Categoria Ravenna (recupero 25ª giornata). Girone A: Giovecca-Coyotes 2-0, Godo-Atlas 2-1, Junior Cervia-San Zaccaria 5-2, Lectron-Stella Azzurra 2-4, Marradese-Pol. Camerlona 0-0, Mordano Bubano-Saline Romagna 0-3, Wild Bagnara-Lido Adriano 4-1. Riposa: E. Mattei.

Classifica: S. Zaccaria 61; Pol. Camerlona 55; Godo 52; Marradese 50; J. Cervia 42; Giovecca 41; S. Romagna 40; W. Bagnara 35; Atlas 31; St. Azzurra 29; Coyotes 26; L. Adriano 23; M. Bubano 22; E. Mattei 15; Lectron 8. u.b.