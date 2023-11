Terza categoria. Junior e Mondolfo ko

Terza categoria. Questi i risultati dell’ 8ª giornata Ancora imbattuta nel girone A la Vigor San Sisto con 8 vittorie in altrettante partite, mentre nel B il Maroso Mondolfo, nonostante la sconfitta, resta in vetta in quanto le immediate inseguitrici hanno perso ugualmente.

Girone A: Casa 33-Vigor San Sisto 1-4; Gallo Football-Academy Montecchio 1-1; Pieve di Cagna-Pole Calcio 0-2; Piobbico 90-Serra Volante 1-0; Polisportiva Bottega-Furlo 2-1; San Silvestro-Borgo Pace 2-0; Torre-Cagliese 1-5.

Classifica: Vigor San Sisto 24; Pole Calcio 19; Polisportiva Bottega 18; Borgo Pace, Furlo 13; Piobbico 90, Cagliese 12; Serra Volante 10; Gallo Football 8; San Silvestro 7; Casa 33, Academy Montecchio, Torre 6; Pieve di Cagna 5.

Prossima giornata (2-3 dicembre): Academy Montecchio-Piobbico 90; Borgo Pace-Pol. Bottega; Cagliese-Casa 33; Furlo-Torre; Gallo Football-San Silvestro; Serra Volante-Pole Calcio; Vigor San Sisto-Pieve di Cagna.

Girone B: Babbucce-Montelabbate 0-1; Castelvecchio-Nuova Bedosti 6-3; Cesane-I.E.S. Dini 1-2; Junior Centro Città-Villa Palombara 4-7; Real Porto Senigallia-Novilara 2-1; Sammartinese-Tre Ponti 3-1; V.F. Pesaro-Maroso Mondolfo 3-2.

Classifica: Maroso Mondolfo 18; Junior Centro Città 17; Sammartinese 16; Tre Ponti 15; I.E.S. Dini, Montelabbate, V. F. Pesaro 12; Babbucce, Villa Palombara, Real Porto Senigallia 11; Novilara, Cesane 10; Castelvecchio 4; Nuova Bedosti 0.

Prossima giornata (2-3 dicembre): I.E.S. Dini-Junior CentroCittà; Maroso Mondolfo-Castelvecchio; Montelabbate-Sammartinese; Novilara-Cesane; Nuova Bedosti-Tre Ponti; V.F. Pesaro-Real Porto Senigallia; Villa Palombara-Babbucce.