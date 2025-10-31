Terza Categoria. La capolista Camerlona fa visita al Giovecca. S.Alberto, occhio a Bini

Come sempre in campo domani tutte le squadre del girone A: la capolista Camerlona fa visita al Giovecca mentre la prima inseguitrice, la Marradese del bomber Marco Bini (7 gol, in foto) ospita il Sant’Alberto. In attesa della conclusione della partita tra Coyotes e Saline Romagna (mercoledì 5 novembre) le prime due hanno scavato un solco con le rivali. Nel girone B spicca Vatra-Compagnia dell’Albero, ovvero una delle seconde (l’altra è la Juvenilia) contro la capolista, avanti di 2 punti. Terza Categoria Ravenna (8ª giornata, ore 14,30). Girone A (domani): Atlas-E. Mattei, Cervia Utd Under21-Real Mamante, Giovecca-Pol. Camerlona, Lido Adriano-Atletico Lugo, Marradese-Sant’Alberto, Saline Romagna-Stella Azzurra, Wild Bagnara-Coyotes. Classifica: Pol. Camerlona 21; Marradese 19; Wild Bagnara 14; Saline Romagna* 13; Atl. Lugo 12; L. Adriano, R. Mamante 11; Cervia Utd U21 10; Giovecca 6; Atlas 5; Coyotes*, S. Alberto 4; St. Azzurra 2; E. Mattei 1 Girone B (domenica): Bisanzio-Faenza Under21, Conselice-Sporting Castel Guelfo Guelfo, Jcr Juvenilia-Biancanigo, Porto Corsini-Villanova, Sporting Lugo-Prada, Ulisse&Penelope-Monti, Vatra-Compagnia dell’Albero. Classifica: C. dell’Albero 17; Vatra, Juvenilia 15; Faenza U21, Sp. Lugo 14; Villanova 13; Bisanzio 10; Biancanigo, P. Corsini 8; Prada 7; Conselice 6; E. Monti 5; Sp. Castel Guelfo 1; Ulisse&Penelope 0.

u.b.