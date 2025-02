Terza categoria. La Montagna Seravezzina esce in semifinale di Coppa. Campionato spezzatino: lunedì derby d’Alta Versilia

Mercoledì sera si sono giocate le due semifinali della Coppa provinciale: successi per Aquila Sant’Anna e Pontecosi che superano ai rigori rispettivamente Montagna Seravezzina (unica versiliese che era rimasta in gioco) e Lammari. La Montagna era passata due volte in vantaggio prima con Giovannini a metà primo tempo e poi con Mataj ad inizio ripresa. La formazione di Aldo Poggi però veniva sempre ripresa dall’Aquila Sant’Anna, sull’1-1 ed infine sul 2-2. Alla “lotteria“ dei calci di rigore si impone il team lucchese: determinante la parata di Discini su Ricci.

Oggi intanto torna il campionato. Nel girone B di Lucca questo pomeriggio con fischi d’inizio alle 15 per le squadre versiliesi si giocano Stiava-Villa Basilica (al “Martellini“), Real Borgo Pittini-Lido di Camaiore (al “Mucci“ di Nievole) e Veneri-Bargecchia. Queste le altre quattro partite: BioAcqua-Sant’Alessio, Lammari-Atletico Marginone, Traversagna-Spianate e Vorno-Galleno.

Nel girone unico di Massa Carrara invece la 19ª giornata (6ª di ritorno) si è aperta già ieri sera coi due anticipi Don Bosco Fossone-Sporting Marina e Spartak Apuane-Fosdinovo. Oggi soltanto due gare di sabato (Monti-Virtus San Marco Luni e Podenzana-Gragnolese). Il programma si completa lunedì sera con ben tre "monday-night" fra cui il derbyssimo dell’Alta Versilia fra la Montagna Seravezzina ed il Retignano (domani l’altro si gioca alle 20.45 al “Buon Riposo“ di Pozzi). Poi ci saranno pure alle 20.30 Attuoni Avenza-SalaVetitia Seravezza a “La Covetta“ e Sporting Forte dei Marmi-Cinquale al “Cherubini-Aliboni“.