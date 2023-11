TERZA CATEGORIA. La Panighina frena il Bagnolo: San Carlo e Alfero allungano Nella 12ª giornata del campionato di Terza Categoria, il Bagnolo perde punti preziosi in casa, mentre Bertinoro vince di misura e il derby del Bidente finisce in parità. San Carlo è prima in classifica con 24 punti.