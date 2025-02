Terza categoria. La Polisportiva Carraia porta a casa altri tre punti. Il Tobbiana cade a sorpresa: il Paperino fa festa

In attesa del "solito" posticipo del lunedì che completerà la ventesima giornata del campionato di Terza Categoria (Esperia – Bacchereto, stasera alle 21) sono andate in archivio tutte le altre partite ed il quadro delineato è già adesso piuttosto chiaro. Nel segno della continuità in primis, considerando che la Polisportiva Carraia prima della classe sta continuando a macinare risultati senza dare l’impressione di sbagliare un colpo: Taiuti e Notturno hanno messo la firma sotto il 2-0 che ha consentito alla capolista di espugnare il campo della CDP Vaianese e di mantenere cinque punti di vantaggio su quella Libertà Viaccia che resta in seconda posizione in solitaria. Merito delle mercature di Biancalani, Nannucci, Liao e Ravai, che hanno griffato il 4-1 esterno del Viaccia sul Prato Sport e consolidato la candidatura per la lotta al vertice del gruppo di Sensi. Anche perché, nel frattempo, il Tobbiana è caduto a sorpresa all’Aiazzi: nonostante Sabri e Cristofaro, il Paperino San Giorgio ha vinto 3-2 e relegato la banda Santini in terza piazza (a quota 40 punti). Una zona playoff in pieno fermento e che lascia aperta ogni ipotesi, oltretutto: l’Eureka ha festeggiato il conferimento della Coppa Fair Play Memorial Rodolfo Becheri annunciato dal comitato regionale Figc pochi giorni fa rifilando un secco 3-0 al Carmignano. E in virtù di tutto ciò, il club del presidente Matteo Lombardi si issa al quarto posto e può continuare a sognare il salto di categoria grazie alle reti di Caca, Pappadà e Guarducci. Ma anche Las Vegas, con il 3-1 inflitto a domicilio al San Lorenzo Campi Giovani (Sammarco, Torri e Giorgi) ha lanciato un segnale chiaro: i ragazzi di mister Shehaj sembrano essersi messi alle spalle il periodo di appannamento e vogliono restare nella zona nobile.

Pari interno per il BGV Soccer, che conquista tutto sommato un buon punto con il Firenze Nord attraverso l’1-1 conclusivo. E rialza la testa anche il Colonnata, vincendo 6-1 contro La Briglia fanalino di coda. Notte fonda infine per il Prato Nord U21, l’unica formazione pratese inserita nel girone di campionato di Pistoia: i giovani di Rauseo hanno segnato due volte in casa del Cerbaia, subendone però quattro a subendo un 4-2 per mano dei locali. E con il penultimo posto in classifica, sono chiamati a riscattarsi già a partire del prossimo turno.