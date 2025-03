Terza categoria: la quint’ultima giornata si è aperta già ieri. Il Lido in crisi oggi prova a fermare la corsa del Vorno. Nel girone apuano ben tre i posticipi al lunedì sera

In Terza categoria siamo giunti alla 22ª giornata di campionato (la nona del girone di ritorno) sia nel girone B di Lucca sia nel girone unico di Massa Carrara.

Girone lucchese. Tutte in campo oggi le gare tranne una (Atletico Marginone-Veneri) che sarà l’unico posticipo del lunedì sera. Oggi alle 15 spicca come match di cartello quello del “Benelli“ dove il Lido di Camaiore in crisi di risultati ospita sul sintetico amico la lanciatissima capolista Vorno trascinata dai gol di Manuel Pera. Alle 15 ci sarà anche Bargecchia-Real Borgo Pittini a “Le Colline“. Impegno invece in trasferta per lo Stiava che nel tardo pomeriggio odierno, alle 17.30, sarà di scena al “Loik“ di Monsummano Terme contro il BioAcqua AV Le Case terzo della classe. Il turno si completa con: Sant’Alessio-Lammari (che è seconda contro sesta); Spianate-Villa Basilica (quinta contro quarta); Galleno-Traversagna.

Girone apuano. Qui la quint’ultima giornata di regular season si è aperta già ieri sera con l’anticipo del venerdì sera SalaVetitia Seravezza-Don Bosco Fossone allo stadio “Buon Riposo“ di Pozzi. Oggi alle 15 ci sono tre partite: Cinquale-Montagna Seravezzina (a “Le Iare“ a Pietrasanta); Retignano-Attuoni Avenza (al “Macchiarini-Ricci“) e Fosdinovo-Monti. Il programma si completa con ben tre "monday-night" che domani l’altro saranno: alle 20.45 Sporting Marina-Gragnolese (al “Pedonese“ a Marina di Pietrasanta) e Virtus San Marco Luni-Sporting Forte dei Marmi (a “La Covetta“ di Avenza) ed alle 21 poi Spartak Apuane-Podenzana (partita questa che è stata posticipata perché oggi lo Spartak vuole prendere parte al corteo femminista nel giorno della festa della donna).