Terza categoria. La Raddese dilaga in trasferta. Cus Siena ko

La seconda giornata del primo turno della Coppa Provinciale si è aperta sabato con un anticipo che ha visto la compagine che rappresenta San Gimignano iniziare una nuova avventura ripartendo dalla Terza categoria. Circolo Agrestone-Nuova Sangimignanese 1-2: i colligiani vanno in vantaggio al 42’ con un diagonale di Carmignani. Gli ospiti pareggiano al 59’ con un colpo di testa di Ndene. L’Agrestone sbaglia un rigore ed al 70’ arriva il 2-1 firmato da Dionisi. Rapolano-Berardenga: sospesa al 19’ per un infortunio muscolare capitato all’arbitro. San Rocco-Chiusdino 4-1: subito in vantaggio i locali al 2’ con Merka ed il Chiusdino pareggia su calcio di rigore realizzato al 12’ da Osti. Al 40’ il 2-1 è siglato da Passaretti. Nella ripresa uno scatenato Merka segna altre due reti al 66’ ed al 90’ dando alla vittoria dimensioni più eclatanti. Sant’Albino-Monticchiello 2-2: inizio sprint dei locali che vanno due volte nei primi 6’ con Sanee e con un tiro da fuori di Pizzinelli. Nella seconda metà della ripresa una doppietta di Agnoletti riporta il match in parità. Virtus Biancoazzurra-Pievescola 2-2: la Virtus raggiunge il pari all’87’ con una rete di Virgilio. In precedenza il Pievescola era passato al 29’ con Lucii. Nella ripresa raddoppio giallorosso al 67’ con Abate ma al 72’ i locali riaprono il match con Berti. Geggiano-Castellina Scalo 0-0: partita equilibrata senza grosse emozioni. Conclusioni scarse e mai particolarmente pericolose. Cus Siena-Raddese 1-6: i marcatori per i chiantigiani sono stati Catarsi (rigore), ancora Catarsi, Pagni, Alfonso, Minucci e Selimy. Alla fine del primo tempo 2-1 per gli ospiti che poi hanno dilagato nella ripresa. Chiusi 2018-Montallese 1-1: subito in vantaggio il Montallese al 1’ ed i chiusini pareggiano al 65’ con una autorete. All’ultimo minuto palo colpito dal Montallese.

Giuseppe Stefanachi