Terza categoria. La Rontese punta in alto. Cinque innesti di qualità

La Rontese si sta preparando per affrontare un nuovo campionato di Terza Categoria. La società mugellana diretta dal presidente Antonino Salamone ha confermato in panchina l’allenatore Alessandro Goti, che può contare su una rosa composta da 25 giocatori. Sono cinque i nuovi arrivati, in un organico che lo stesso tecnico ha contribuito a costruire. Portieri: Naldi (proveniente dal Vaglia), Tassini; difensori: Autolitano, Dallai, Gianassi (dal Sagginale), Guerra, Mignani, Monchetti, Piattoli, Sangiovanni, Tagliaferri (dal Sagginale), Trotta; centrocampisti: Bartolini, Degl’Innocenti, Erci, Ferraro, Andrea Goti, Gurioli, Paladini; attaccanti: Bettoni, Ez Zoubir, Maretti, Marucelli, Panerai (dal Sagginale), Petruzzi (dal Sagginale). Nello staff di mister Goti il collaboratore e preparatore dei portieri Antonio Cioni. Come dirigenti accompagnatori della società sono stati confermati Michele Giani, Daniele Ripi, Roberto Proietti, Marco Banchi e Renzo Barbugli, oltre allo stesso presidente Salamone. La società neroverde debutterà nel primo turno della Coppa Fringuelli sabato prossimo in casa contro le Caldine. Ritorno domenica 14 settembre.