Terza categoria. La Sales continua la corsa al vertice

Quarta giornata nel campionato di Terza Categoria. Nel Girone A prosegue a punteggio pieno la corsa del VI Razzi, che in casa batte per 5-2 il Ponzano. Al secondo posto la Sestoese, che espugna per 2-0 il campo dell’Euro Calcio Firenze, e l’Atletico Esperia, che vince per 2-0 a Malmantile. Nelle altre partite vittoria casalinga per il Quinto (4-0 sul Marcialla City) e successi in trasferta per San Vincenzo a Torri (1-0 sul campo del Calasanzio), Vaglia (1-0 sul campo dell’Avane) e Afrorenze (3-2 sul campo del Serravalle).

Nel Girone B rimane in vetta a punteggio pieno solo la Sales, che in casa batte per 1-0 le Caldine. Frena l’Antellese, fermata sullo 0-0 interno dal Londa, che viene raggiunta al secondo posto dal Santa Brigida, che sul proprio campo batte per 3-2 lo Scarperia. Completano il quadro le vittorie casalinghe di Vicchio Sandro Vignini (1-0 sulla Nova Vigor Misericordia), Rontese (3-0 sulla Virtus Lilliano), San Salvi Sancat (5-0 sul Tosi), Cavallina (2-0 sulle Sieci) e Club Sportivo Firenze (2-1 sul San Paolino Caritas).