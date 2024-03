Terza categoria. La Sales si ferma, Carbonile in vetta

Ventitreesima giornata di campionato. Nel Girone A la capolista La Lanterna di Lastra a Signa continua a vincere: battuto 4-0 in casa il Carraia. Successo casalingo anche per il Bibe 1964, secondo, che ha superato 5-0 la Sestoese. In zona play-off vittoria in casa per l’Atletico Esperia, che ha superato 2-1 il Marcialla City, e successo esterno per il Capraia, che ha vinto per 5-1 sul campo dell’Atletico Valdipesa. Nel Girone B cambio al vertice della classifica. Il Carbonile, che ha battuto in casa 3-2 il Torre a Monte, ha superato di un punto la Sales, che è stata fermata sul 2-2 a Londa. Il Vaglia sale al terzo posto, vincendo 3-2 sul campo delle Sieci: superate Cavallina e Albereta ’72, che hanno pareggiato 2-2 lo scontro diretto sul neutro di Dicomano. In zona play-off successi casalinghi per Sandro Vignini Vicchio (6-0 sulla Rontese) e San Salvi Sancat (5-2 sull’Atletico Impruneta). Lo Scarperia vince 2-1 sul campo dell’Atletico Figline. Tosi-San Paolino rinviata.