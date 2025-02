Terza categoria. L’Alberese cala il tris e allunga. Successo d’oro del Pitigliano

La classifica del girone di Terza categoria vede al comando ancora l’Alberese che, sfruttando il turno di riposo dell’Alta Maremma, allunga a più quattro. C’è anche l’aggancio del Pitigliano, vittorioso, che si colloca assieme proprie ai gialloneri in seconda posizione. Pareggio a reti bianche per il Rispescia che quindi perda una buona occasione per stare al passo delle prime e viene superato dal Pitigliano ed agganciato in classifica dal Capalbio: quest’ultimo ha ottenuto una bella vittoria esterna. Batignano e Atletico Grosseto impattano, mentre Orbetello Scalo e Sticciano sono stati fermati dal maltempo. La classifica: Alberese 39, Alta Maremma 35, Aurora Pitigliano 35, Rispescia 33, Capalbio 33, Ribolla 26, Braccagni 26, Atletico Grosseto 2015 25, Batignano 24, Civitella 24, Polisportiva Scansano 20, Montiano 20, Sticciano 13, Orbetello Scalo 7, Semproniano 7.