Terza categoria. L’Alberese non vuole fermarsi. Ma il Pitigliano dietro resiste

La capolista Alberese vince in goleada contro il fanalino di coda Semproniano e resta al comando della classifica, ma dovrà guardarsi bene dal Pitigliano che, vittorioso sul Rispescia ieri e mercoledì nel recupero con l’Alta Maremma, adesso è l’indiziata numero uno per insidiare la prima posizione. Alta Maremma che dopo due recuperi poteva essere prima in classifica ma che invece è diventata terza, e la vittoria nel derby col Ribolla potrebbe però rilanciare Franchi ed i suoi giocatori. La classifica: Alberese 42, Aurora Pitigliano 41, Alta Maremma 38, Rispescia 33, Capalbio 33, Braccagni 29, Batignano 28, Ribolla 26, Civitella 24, Atletico Grosseto 23, Polisportiva Scansano 20, Montiano 20, Sticciano 15, Orbetello Scalo 9, Semproniano 7.