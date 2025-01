Terza categoria. L’Alberese sbanca Pitigliano. Al Rispescia la sfida playoff

L’Alberese vince il big match della prima di ritorno di Terza categoria e sbanca il campo di Pitigliano allungando in classifica. La formazione bianconera vincendo sul terreno di gioco della terza in classifica approfitta anche del pareggio dell’Alta Maremma per andare a più quattro proprio sulla formazione giallonera. Successo per 3-2 del Rispescia a Capalbio in uno scontro diretto playoff.

La classifica: Alberese 35, Alta Maremma 31, Aurora Pitigliano 29, Rispescia 28, Ribolla 26, Capalbio 24, Batignano 24, Civitella 21, Braccagni 19, Polisportiva Scansano 17, Montiano 17, Atletico Grosseto 16, Sticciano 8, Semproniano 7, Orbetello Scalo 6.