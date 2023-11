Terza categoria. L’Alta Maremma si scopre bella. Battuta la capolista Paganico

Il Ribolla pareggia nel big match di giornata ed approfittando del passo falso del Paganico si riprende la vetta del girone di Terza categoria. Per la formazione di Galeotti 21 punti, mentre dietro salgono veementi San Quirico, Orbetello Scalo e Aurora Pitigliano, tutte vincenti, ed ora nuovamente in corsa per il primo posto. San Quirico in scioltezza sul fanalino di coda Capalbio, mentre l’Orbetello Scalo regola un Semproniano arcigno. Vittoria di misusa del Pitigliano contro uno Sticciano duro a morire. Scivola così al sesto posto la Virtus Amiata, ora tallonata da un sorprendente Civitella.

La classifica: Ribolla 21, Paganico 20, San Quirico 19, Orbetello Scalo 19, Aurora Pitigliano 17, Virtus Amiata 16, Civitella 15, Alta Maremma 13, Batignano 13, Braccagni 11, Scansano 9, Atletico Grosseto 8, Sticciano 7, Semproniano 5, Capalbio 1.