Terza categoria. Lanterna detta legge Sales blocca il Vicchio

Nel girone A del campionato di Terza categoria (settima giornata) detta legge La Lanterna di Lastra a Signa che guida la classifica a punteggio pieno. Nell’ultimo turno ha battuto 3-1 lo Sporting Lazzeretto con doppietta di Zahouani e gol di Ducci, per gli ospiti a segno Perri. Al secondo posto della graduatoria Bibe 1964 e Sestoese che si dimostrano squadre di valore. Nell’ultimo turno Bibe ha superato per 7-0 il Cdr Calenzano con tre gol di Nuti, due di Martena ed uno di Villani e Ricci. Bene il San Lorenzo Campi che batte 3-1 il Quinto con reti di Memori, Benni e Puccini e si porta al quarto posto. Il Carraia espugna il campo di Serravalle vincendo 2-1 con gol di Taiuti e Berni. Cala il poker il San Vincenzo a Torri vincendo 4-1 sul campo del Valdipesa con Geri superstar. La Cattolica Virtus riesce a superare 3-1 il Marcialla City e sale diverse posizioni in classifica. Prova di forza del Capraia che vince 5-0 col Firenze Nord.

Nel girone B grande equilibrio in testa con sette squadre divise da soli 5 punti. Al vertice, appaiate a 17 punti, ci sono Sandro Vignini Vicchio e Cavallina del Mugello. Nell’ultimo turno entrambe hanno pareggiato. Il Vicchio è stato bloccato in casa 1-1 dalla quotata Sales che è scesa in campo con le maglie del nuovo sponsor Caffè Moma di piazza Antonelli: gol di Trotta per i mugellani e di Fiorini per la Sales. Pareggio 1-1 anche fra Carbonile-Cavallina con reti di Morandi per i locali e Arrighi per il Cavallina. Brillante prestazione del San Salvi Sancat che si conferma al terzo posto battendo 2-1 la Rontese. Quarto in graduatoria uno scatenato Londa che supera 4-2 lo Scarperia, con doppietta di Colzi e gol di Bubici e Materassi. Bene la Polisportiva Sieci che supera 1-0 il San Paolino con rete di Pretolani. Sagra del gol in Albereta 72-Atletico Impruneta con vittoria dei locali grazie alle doppiette di Miccinesi e Bracaglia. Colpo grosso del Vaglia che espugna il campo dell’Atletico Figline vincendo 2-1 con entrambe le segnature di Hoxha. In parità 1-1 fra Tosi-Torre a Monte: gol di Fantoni e Batignani.

Francesco Querusti