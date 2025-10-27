TERZA CATEGORIA: larghi SUCCESSI DI CINQUALE (7-0) E FOSDiNOVO. Lo Spartak Apuane espugna il campo del ValliZeri. Partita ricca di emozioni e gol (4-5). Tripletta di Kabashi

È ormai ufficiale: lo Spartak Apuane con la vittoria al ’Tolaro’ sul ValliZeri (4-5) è la rivelazione del campionato di Terza categoria. Una sorpresa che turno dopo turno sta diventando conferma dei valori della squadra di Basteri issatasi in solitaria per almeno 48 ore sul tetto più alto della graduatoria fino a sabato scorso condivisa con il Monti, che scende in campo questa sera in casa del temibile Royal Dallas per un match che si annuncia tutto da gustare. Basteri è fiducioso, potendo disporre di uomini come Kabashi (tripletta), Contadini e Soldani. "È stata una partita incredibile –ha detto Basteri – emozionante fino all’ultimo minuto. Abbiamo battuto un ValliZeri attrezzato, squadra indirizzata alla conquista dei playoff. La vittoria va attribuita ai miei ragazzi, un gruppo fantastico". Una nota: i valligiani fino al 38’ del secondo tempo conducevano per 4-3 grazie ai gol di Cham, Mattia Conti, Filippi e Ruffini su calcio di rigore.

Dopo la sconfitta in casa del Monti, il tecnico del Cinquale, Matteo Fubiani, aveva masticato fiele per una settimana. Dentro di sé aveva sognato un riscatto pieno che è puntualmente arrivato nell’anticipo del venerdi al ’Raffi’ di Romagnano contro l’Attuoni: 7-0 il risultato finale con tripletta di Lo Grasso, doppietta di Friccia e le marcature di Corsi e Ficagna. Un successo largo che riporta il Cinquale vicino alla zona sogno. Bel successo anche per il Fosdinovo (3-0) contro il Terrinca grazie alle reti di Canalini, Ravenna (rig) e Canea. Stasera in campo Carrarese-Filattiera e Sporting Marina-Marmese.

Ebal.