Terza Categoria. L’Avane cala il poker e aggancia la vetta

In Terza Categoria, nel girone A di Firenze, il Capraia crolla in casa del San Vincenzo perdendo per 1-0 al termine di una partita ben condotta in cui è mancata quella concretezza che non ha permesso di sopperire allo svantaggio. Al contrario il Lazzeretto vince per 2-1 sull’Atletico Esperia, ottenendo un ottimo risultato su una squadra più avanti in classifica. Il Serravalle perde invece 1-0 in casa subendo il gol decisivo su rigore e vedendosi annullare la rete del pari segnata da Cissè all’ultimo minuto che ha scatenato grandi proteste.

Il Marcialla cade per 4-1 in casa nonostante in avvio di ripresa fosse riuscita a recuperare la rete dello svantaggio segnata da Mugnaini. Successivamente ha poi incassato il gol dell’1-2 e da lì è crollato. Nel girone di Pisa l’Avane segna quattro reti in casa contro l’Oltrera e agganciando così in vetta La Corte. Quest’ultima superata sorprendentemente in casa da un ottimo Ponzano che ottiene un importante successo per 2-1 grazie alle reti di Iacovini e Cantini. Al Ponte a Elsa basta la rete di Del Vigo per vincere il derby di Pagnana contro il Calasanzio, che permette ai biancorossi di salire al quarto posto a solamente due distanze dalla terza piazza. I Giovani Fucecchio 2000 escono invece sconfitti sul campo del Casteldelbosco.

N.P.