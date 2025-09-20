Terza categoria - Le gare. Oggi comincia la Coppa provinciale

Inizia anche la stagione della Terza categoria con la ventottesima Coppa provinciale, quinto "Memorial Pierluigi Simi-Giancarlo Davini-Enrico De Nicola". Tre figure storiche della Federazione provinciale scomparse alcuni anni fa. S’inizia oggi. Alle 15.30 (campo di Carignano) Aquila Sant’Anna - Calcistica Popolare Trebesto; allo stesso orario, a "Barbagliana", si giocherà Villa Basilica - Atletico Marginone; sempre alle 15.30: a San Vito i padroni di casa ospiteranno la Morianese, mentre a Farneta arriva il San Lorenzo; sul sintetico di Badia Pozzeveri arriverà, invece, lo Spianate, in un derby molto interessante; al "Johnny Moscardini" la neoiscritta Giesse Barga ospiterà il Pescaglia.

Chiudono il quadro, sempre alle 15.30: Coreglia - Barga e Sporting Vagli - Casciana Poggio.

Le gare di ritorno del primo turno si giocheranno sabato 27 settembre e vedranno di fronte: Calcistica Popolare Trebesto - Aquila Sant’Anna e Atletico Marginone - Villa Basilica. Per quanto riguarda le altre sfide si tratta di triangolari e si giocheranno sabato 27 settembre e mercoledì 8 ottobre.

Al. Lomb.