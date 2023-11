Terza categoria: le gare di oggi e domani. Duello Bacchereto-Naldi. La Valbisenzio a Viaccia

L’emergenza è ormai alle spalle e dopo la ripartenza della scorsa settimana, la Terza Categoria è pronta a scendere di nuovo in campo fra oggi e domani. La gara più importante tra quelle di oggi è indubbiamente il derby fra la Polisportiva Bacchereto e la capolista Naldi, fissato per le 15: in caso di successo, la prima della classe avrebbe ottime chance di andare in fuga. Anche perché la Valbisenzio Academy, attuale seconda forza del torneo, giocherà nella tana de La Libertà Viaccia nell’ultimo posticipo domenicale delle 17 e lo farà conoscendo già il risultato dei rivali: una vittoria di Bossahon e soci costringerebbe anche i valbisentini a vincere per restare in scia.

Le altre tre partite odierne inizieranno tutte alle 14,30: La Briglia Vaiano, che ha ricevuto lunedì scorso la visita del presidente della Figc Gabriele Gravina e giocherà ad Usella (a causa dei danni causati dall’alluvione all’impianto sportivo della Briglia) deve assolutamente portare a casa i tre punti contro il Montepiano, per evitare di uscire già adesso dalla lotta per il vertice. Occhio però al Paperino San Giorgio, che superando fra le mura amiche il Grignano consoliderebbe la quarta piazza. Las Vegas – Colonnata mette in palio un pass per la parte sinistra della classifica. Chiudendo con i posticipi domenicali, il San Giusto può sognare il primato violando il terreno di gioco del BGV Soccer. E a completare la nona giornata del torneo, ecco Eurocalcio "B" - Carmignano e Tobbiana – Eureka.

Giovanni Fiorentino