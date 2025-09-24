Terza categoria: le prime gare della Coppa provinciale. Vincono Lido, Stiava, Montagna e Sporting Forte

È iniziata la Coppa provinciale di Terza categoria e la partenza è stata molto positiva per Lido di Camaiore, Stiava, Montagna Seravezzina e Sporting Forte.

Il Lido di Camaiore ha subito battuto 2-0 a domicilio lo Sporting Camaiore nel derbyssimo anticipato a venerdì sera. Sul rinnovato sintetico di via Fonda a Sterpi un gran bel Lido a sorpresa si è imposto “all’inglese“ sui forti rivali che vantano in squadra elementi di categoria superiore come il portiere Riccardo Mariani e il bomber Marzio Luisotti. Ma anche i cavallucci sanno il fatto loro, avendo molti giocatori che provengono dal Bargecchia (che quest’anno non ha fatto la squadra in Terza). A decidere l’incontro sono stati i sigilli di Giovannini prima e Verona. Così il rinnovato team di Fialdini ha avuto la meglio sui bluamaranto di Francesco Orsetti.

Lo Stiava sabato pomeriggio ha fatto la voce grossa contro il Nhul Viareggio vincendo 5-2 al “Martellini“. I gialloblù di Davide Ricci si portano addirittura sul parziale di 5-0 per effetto delle reti di Simoni (doppietta), Dianda, Vaselli e Zghibri. Nel finale poi i viareggini accorciano le distanze con Piciullo e Marinari rendendo meno pesante il passivo. Ancora da registrare i meccanismi della squadra appena nata e allenata da Domenici.

La Montagna Seravezzina ha steso 3-0 il Terrinca (altra neo-nata società). Al “Macchiarini-Ricci“ di Retignano il 3-0 dei nerogialli guidati in panchina da mister Bacci arriva grazie ai gol di Marsili, Landi e Ricci. La Montagna Seravezzina è apparsa già in ottime condizioni, a differenza di un Terrinca forse in ritardo di preparazione. Questo era l’unico triangolare delle squadre versiliesi... e riposava il Retignano, che entrerà in scena sabato ospitando proprio il Terrinca. Poi mercoledì ottobre, dopo l’inizio dei campionati, ci sarà gara-3 Montagna-Retignano.

Lo Sporting Forte dei Marmi nel posticipo "monday-night" ha espugnato 2-0 il “Pedonese“ battendo lo Sporting Marina coi gol di Francesco Tosi su rigore e con Macchiarini. Sabato gare di ritorno a campi invertiti.