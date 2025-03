Terza categoria. Le prime tre davanti al pubblico amico

In Terza categoria le prime tre in classifica giocheranno tutte in casa. La capolista Alberese, al Francioli, riceverà la visita dello Scansano mentre l’Aurora Pitigliano, seconda con un punto in meno, al Vignagrande affronterà il Batignano. Invece, al Mario Cecchi Gori di Roccatederighi l’Alta Maremma, terza a due punti dal primato in classifica, giocherà con l’Orbetello Scalo, penultimo. Tre incontri che sulla carta dovrebbero sorridere alle prime in classifica, ma che dovranno fare attenzione ai cali di concentrazione visto come è iniziata la volata finale del campionato.

Programma: Ribolla-Civitella, Alta Maremma-Orbetello Scalo, Semproniano-Rispescia, Alberese-Scansano, Aurora Pitigliano-Batignano, Braccagni-Atletico Grosseto, Montiano-Capalbio. Riposa lo Sticciano.

Classifica: Alberese 49, Pitigliano 48, Alta Maremma 47, Capalbio 37, Rispescia 35, Braccagni 34, Ribolla 30, Batignano 29, Civitella 25, Atletico Grosseto, Scansano e Montiano 24, Sticciano 21, Orbetello Scalo 11, Semproniano 7.