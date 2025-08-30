Acquista il giornale
Terza categoria. Le rinnovate ambizioni dello Scarperia

Lo Scarperia si prepara a partecipare ad un nuovo campionato di Terza Categoria, con rinnovate ambizioni. Il direttore sportivo e...

di CRISTIANO PUCCETTI
30 agosto 2025
Lo Scarperia si prepara a partecipare ad un nuovo campionato di Terza Categoria, con rinnovate ambizioni. Il direttore sportivo e nuovo vicepresidente Marco Truglia ha allestito una rosa composta da 27 giocatori, con tante novità, che è stata affidata al nuovo allenatore Iacopo Nencini (ex del Cavallina).

Portieri: Matteo Calzolari, Notari; difensori: Francesco Arrighi, Bertini, Donigaglia, Fisti (proveniente dal Cavallina), Menetti, Romanelli, Santi (dal Sant’Agata), Serotti (dal Sant’Agata), Stefanelli, Tucci (dal Sant’Agata); centrocampisti: Tommaso Calzolari, Ciolli, D’Angelo, Diop (dal Sant’Agata), Dumitrachi (dal Sant’Agata), Nencini, Pini, Sherri; attaccanti: Alessandro, Lorenzo Arrighi (dal Cavallina), Ciaravola, De Meco (dal Sant’Agata), Lastrucci, Piattoli (dal Sant’Agata), Zani.

Nello staff di mister Nencini, il vice Francesco Scrudato, il preparatore dei portieri Alessandro Parronchi e il dirigente accompagnatore Orfeno Calzolai. Alla presidenza della società gialloblù è stato confermato Mauro Cappelletti.

© Riproduzione riservata

