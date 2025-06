Terza categoria. Le Serre adesso puntano al riscatto: "Vogliamo tornare in Seconda categoria»

Un’annata sfortunata: una retrocessione in Terza categoria vissuta con grande dignità e una voglia di rivincita per tornare a livelli più consoni alla propria storia. Alle Serre mister Andrea Bonifacio ha concluso la stagione in un clima di fiducia e rispetto. Non solo, ma il gruppo è rimasto unito dando una lezione di stile. "Nella nostra retrocessione – sottolinea il presidente Alvaro Forzoni (foto) – è risultato decisivo qualche episodio sfortunato: abbiamo colpito molti legni e non abbiamo disputato i play-out solo per 3 punti".

La rinascita?

"In panchina avremo Mattia Agostini e Mino Stabile, che ha un passato in arancioverde come giocatore. I loro pregi sono determinazione e chiarezza. Preparatore dei portieri sarà Dario Milani, mentre il fisioterapista sarà ancora Luciano Nesi".

La società?

"Il mio vice rimane Stefano Censini, mentre il segretario è Claudio Montigiani. Il presidente onorario è sempre Ferruccio Cannavacciuolo".

Rosa rinnovata?

"Sì, ma con diverse conferme, come il capitano Antonio Natale che manterrà la fascia anche in Terza categoria. I nuovi innesti sono Vincenzo Stigliano, Filippo Beligni, Samuele Frosinini, Gabriele Gandolfi, Antonio Squitieri, Francesco Chiacchio e due ragazzi del 2008, Filippo Latini e Leonardo Vanni, che erano alla Sinalunghese".

Gli obiettivi?

"Tornare in Seconda categoria! Sappiamo che non sarà facile, ma faremo di tutto per restituire il sorriso ai nostri sostenitori…".

Giuseppe Stefanachi