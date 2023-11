TERZA CATEGORIA. Le squadre in campo contro la violenza di genere. Un seggiolino rosso come simbolo della battaglia La LND invita le società affiliate ad allestire un seggiolino rosso in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne. Anche le formazioni di Terza Categoria lanciano un messaggio simbolico. Derby tra Valbisenzio Academy e La Briglia Vaiano.