Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. TERZA CATEGORIA. Lido e Sporting Forte continuano il testa a testa in vetta coi gol di Gemignani e Macchiarini

TERZA CATEGORIA. Lido e Sporting Forte continuano il testa a testa in vetta coi gol di Gemignani e Macchiarini

In Terza categoria si è giocata la 4ª giornata di campionato sia nel girone B di Lucca sia in quello...

di SIMONE FERRO
29 ottobre 2025
Michele Gemignani ha calato un poker di gol col suo Lido

Michele Gemignani ha calato un poker di gol col suo Lido

XWhatsAppPrint

In Terza categoria si è giocata la 4ª giornata di campionato sia nel girone B di Lucca sia in quello unico di Massa-Carrara. Exploit di Lido di Camaiore, Sporting Forte dei Marmi, Stiava, Sporting Camaiore e Sporting Marina. Sconfitte invece per Non ho una lira Viareggio, Retignano, Montagna Seravezzina e per un Terrinca ancora a 0.

Girone lucchese. La capolista Lido resta in vetta a braccetto col Pappiana. I cavallucci rifilano un cappotto a domicilio al Lucca Ovest: il 6-0 è opera del mattatore Michele Gemignani (poker), di Costa e Giovannini. A -2 dalla testa resta in scia lo Sporting Forte che fa suo il derby col Nhul Viareggio massimizzando il gol-partita del solito Giacomo Macchiarini in via Versilia e finendo anche in 10 per il rosso a Ticci. Successo 3-1 dello Stiava sul San Lorenzo con le firme gialloblù di Barsotti su rigore, Simoni e Vaselli. All’inglese ci vince lo Sporting Camaiore che stende il Pistoia Ovest coi sigilli di Capecchi e Paoli. Sconfitte invece per il Retignano (3-1 a Marginone, non bastandogli il gol di Intaschi) e per la Montagna (2-1 a Minazzana col Villa Basilica, non bastandogli la rete di Bascherini). Altri risultati: Pappiana-Veneri 2-0/Galleno-Aquila Sant’Anna 1-1.

Girone apuano. Marina a valanga nel monday-night: al “Pedonese“ il 4-0 sulla Marmese è opera di Sancredi (doppietta), Oprita e Buonaguidi. Perde 3-0 in casa il Terrinca col Fosdinovo. Gli altri risultati: Cinquale-Attuoni Avenza 7-0; Podenzana-Palleronese 2-1; Vallizeri-Spartak Apuane 4-5; Polisportiva Carrarese-Filattiera 5-1; Royal Dallas Romagnano-Monti 0-3.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su