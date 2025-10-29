TERZA CATEGORIA. Lido e Sporting Forte continuano il testa a testa in vetta coi gol di Gemignani e Macchiarini

In Terza categoria si è giocata la 4ª giornata di campionato sia nel girone B di Lucca sia in quello unico di Massa-Carrara. Exploit di Lido di Camaiore, Sporting Forte dei Marmi, Stiava, Sporting Camaiore e Sporting Marina. Sconfitte invece per Non ho una lira Viareggio, Retignano, Montagna Seravezzina e per un Terrinca ancora a 0.

Girone lucchese. La capolista Lido resta in vetta a braccetto col Pappiana. I cavallucci rifilano un cappotto a domicilio al Lucca Ovest: il 6-0 è opera del mattatore Michele Gemignani (poker), di Costa e Giovannini. A -2 dalla testa resta in scia lo Sporting Forte che fa suo il derby col Nhul Viareggio massimizzando il gol-partita del solito Giacomo Macchiarini in via Versilia e finendo anche in 10 per il rosso a Ticci. Successo 3-1 dello Stiava sul San Lorenzo con le firme gialloblù di Barsotti su rigore, Simoni e Vaselli. All’inglese ci vince lo Sporting Camaiore che stende il Pistoia Ovest coi sigilli di Capecchi e Paoli. Sconfitte invece per il Retignano (3-1 a Marginone, non bastandogli il gol di Intaschi) e per la Montagna (2-1 a Minazzana col Villa Basilica, non bastandogli la rete di Bascherini). Altri risultati: Pappiana-Veneri 2-0/Galleno-Aquila Sant’Anna 1-1.

Girone apuano. Marina a valanga nel monday-night: al “Pedonese“ il 4-0 sulla Marmese è opera di Sancredi (doppietta), Oprita e Buonaguidi. Perde 3-0 in casa il Terrinca col Fosdinovo. Gli altri risultati: Cinquale-Attuoni Avenza 7-0; Podenzana-Palleronese 2-1; Vallizeri-Spartak Apuane 4-5; Polisportiva Carrarese-Filattiera 5-1; Royal Dallas Romagnano-Monti 0-3.