Terza categoria. Lo Sticciano sorprende. Pitigliano corsaro

Vincono Sticciano ed Aurora Pitigliano, mentre pareggiano Braccagni ed Alta Maremma.

Le tre sfide di recupero di ieri pomeriggio del campionato di Terza categoria ha visto alcuni risultati inattesi. Fra tutti la vittoria dello Sticciano 1-0 in casa contro l’Orbetello Scalo, formazione quest’ultima che era in grande forma. Tre punti quindi pesantissimi per lo Sticciano che era nella seconda parte della classifica e con questo successo ritrova punti e fiducia in vista del proseguimento del campionato.

Successo esterno in quel di Batignano (2-1) per l’Aurora Pitigliano che così si rilancia in ottica playoff. Batignano che non ha trovato la forza per pareggiare l’incontro nonostante alcune occasioni ed il pressing finale.

Punto importante tra Braccagni ed Alta Maremma in una sfida che poteva però riaprire le velleità playoff di entrambe le formazioni. Una vittoria, insomma, avrebbe rilanciato le ambizioni dell’una o dell’altra squadra.

È stata una bella partita ma alla fine le due formazioni si sono equivalse.