Terza Categoria. Londa batte l’Impruneta e si avvicina

Decima giornata. Nel Girone A La Lanterna di Lastra a Signa rimane prima dopo la vittoria per 3-1 sul campo del San Vincenzo a Torri. Secondo, con una partita da recuperare, l’Atletico Esperia, che ha battuto in casa 3-1 il Firenze Nord. Terzo il Bibe 1964, che ha espugnato 4-1 il campo del Marcialla City. Pareggia in casa la Sestoese (2-2 con l’Atletico Valdipesa); vittoria interna per il Capraia (9-1 con il Serravalle). Nel Girone B pareggio senza reti nello scontro al vertice di Barberino di Mugello tra Cavallina e Sandro Vignini Vicchio. Il Londa, terzo, si avvicina alla vetta dopo la vittoria per 4-0 sul campo dell’Atletico Impruneta nel posticipo del lunedì sera. Successi casalinghi anche per la Sales (3-2 con le Sieci), il Carbonile (6-1 con il San Salvi Sancat) e il Vaglia (4-1 con il San Paolino Caritas). Nelle altre gare vittoria casalinga per la Rontese (2-1 con l’Atletico Figline) e pareggi in Scarperia-Tosi (1-1) e Torre a Monte-Albereta ’72 (3-3). E domani le squadre di Terza Categoria tornano in campo per il secondo turno della Coppa Fringuelli.