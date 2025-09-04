Terza categoria. Londa pronto all’esordio con ambizione

Il Londa è pronto per l’inizio della stagione in Terza Categoria. Il direttore sportivo Roberto Ciulli ha allestito una rosa formata da 25 giocatori, messi a disposizione dell’allenatore Silvano Posi, arrivato nel corso del campionato passato e confermato.

Portieri: Lippi (era svincolato), Martini (proveniente dall’Alleanza Giovanile Dicomano); difensori: Brattoli, Samuele Bubici, Carcione, Caselli, Corradossi, Mugnai (dal Santa Brigida), Nebbiai (dal Santa Brigida); centrocampisti: Michele Bubici, Ceri, Cuoretti, Fantechi (dalle Sieci), Mané (dallo Scarperia), Rosari (dalla Sandro Vignini Vicchio), Tempestini, Truphia (era svincolato), Zagli; attaccanti: Bego, Cherif, Colzi, Ermini (dalla Nova Vigor Misericordia), Forte (dalle Sieci), Materassi, Leonardo Posi.

Nello staff di mister Posi, il vice Filippo Bettini, il preparatore dei portieri Massimo Fringuelli e il match analyst Vittorio Fileri. La squadra della Valdisieve debutterà domenica prossima sul campo dello Scarperia, in una gara valevole per il primo turno della Coppa Fringuelli.