Terza Categoria. Lugo piega S.Alberto. Oggi Conselice-Prada. Bene il Porto Corsini
Con una doppietta di Marco Bini (in foto), al quarto gol in campionato, e una di Musa, la Marradese espugna...
Con una doppietta di Marco Bini (in foto), al quarto gol in campionato, e una di Musa, la Marradese espugna 4-2 il campo dell’Atlas, nel girone A di Terza Categoria. Ma restano a punteggio pieno solo in tre: Camerlona (3-1 alla Stella Azzurra), Atletico Lugo (2-0 al Sant’Alberto) e Saline Romagna, vittoriosa 2-0 con l’Under 21 del Cervia United.
Nel girone B – che si conclude oggi con Conselice-Prada – a punteggio pieno restano in due: il Porto Corsini che regola 2-0 (gol di Carattoni e Gentili) Ulisse&Penelope e il Villanova, 2-1 di misura sul Biancanigo.
Terza Categoria Ravenna (2ª giornata). Girone A: Atl. Lugo-S. Alberto 2-0, Atlas-Marradese 2-4, Cervia Utd U21-Sal. Romagna 0-2, Giovecca-E. Mattei 1-1, L. Adriano-Wild Bagnara 2-4, Pol. Camerlona-St. Azzurra 3-1, Real Mamante-Coyotes 1-0. Classifica: Pol. Camerlona, Atl. Lugo, Saline Romagna 6; Marradese, R. Mamante 4; Atlas, Cervia Utd U21, Wild Bagnara 3; Giovecca 2; E. Mattei, S. Alberto 1; Coyotes, L. Adriano, St. Azzurra 0.
Girone B: C. Albero-Monti 3-2, P. Corsini-Ulisse&Penelope 2-0, Sp. Castel Guelfo-Faenza U21 0-2, Sp. Lugo-Jcr Juvenilia 3-3, Vatra-Bisanzio 2-2, Villanova-Biancanigo 2-1. Oggi (ore 20,30): Conselice-Prada. Classifica: P. Corsini, Villanova 6; Faenza U21, Sp. Lugo, C. dell’Albero 4; Juvenilia, Vatra 2; Bisanzio, Biancanigo, Conselice, E. Monti, Sp. Castel Guelfo 1; Prada, Ulisse&Penelope 0.
