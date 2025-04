Terza Categoria. Manita del S.Zaccaria. La Voltanese stende la Compagnia

Si avvia alla conclusione il campionato di Terza con le big che continuano a vincere. Nel girone A la capolista San Zaccaria vince 5-0 a Mordano con una doppietta di Briganti e il 15º gol diMontanari Gatti. Rinviata per impraticabilità di campo Marradese-Lido Adriano, non perde colpi la Pol. Camerlona che la spunta 1-0 in casa delle Saline Romagna. Nel girone B resta davanti a tutti il Lugo (2-1 con Ulisse&Penelope) ma resta in scia la Voltanese che vince 4-2 il big match con la Compagnia dell’Alberto, grazie anche al 6º gol di Precious Egberhanmwen (in foto). Terza Categoria Ravenna (27ª giornata). Girone A: Godo-Coyotes 1-1, J. Cervia-Atlas 3-0, Lectron-E. Mattei 0-1, Marradese-L. Adriano rinv., M. Bubano-San Zaccaria 0-5, Sal. Romagna-Pol. Camerlona 0-1, Wild-St. Azzurra 3-2. Riposa: Giovecca. Classifica: S. Zaccaria 58; Pol. Camerlona 54; Marradese, Godo 46; J. Cervia 39; S. Romagna 37; Giovecca 35; W. Bagnara 32; Atlas 31; Coyotes, St. Azzurra 23; L. Adriano 22; M. Bubano 21; E. Mattei 15; Lectron 8. Girone B: Biancanigo-Conselice 0-0, Bisanzio-Sp. C. Guelfo 1-3, P. Corsini-Giov. Santerno 0-7, Prada-Monti 0-1, R. Voltanese-C. Albero 4-2, Sp. Lugo-Villanova 1-1, Ulisse&Penelope-Lugo 1-2. Riposa: Vatra. Classifica: Lugo 59; R. Voltanese 56; Giov. Santerno 54; C. Albero 44; Conselice 41; Sp. Lugo 38; Biancanigo 37; Villanova 30; Prada 28; Vatra 24; Ulisse&Penelope, Bisanzio, E. Monti 21; Sp. C. Guelfo 18; P. Corsini 9.

u.b.