Terza categoria. Martini trascina l’Alberese. Ma il Pitigliano non molla

Vincono le prime tre della classifica e continuano a viaggiare in fila. Comanda l’Alberese di mister Lupo con 46 punti, e uno in più del Pitigliano. A due punti c’è l’Alta Maremma, ma il Pitigliano da qui a fine anno dovrà osservare il turno di riposo e qualcosa ancora può cambiare. Col riposo del Capalbio invece sembra chiusa la corsa playoff con le prime tre che si giocheranno promozione diretta e spareggi promozione. Tre pareggi per uno a uno tra le formazioni di metà e bassa classifica, a dimostrazione che ogni domenica questo torneo può risultato equilibrato.

La classifica del girone unico di Terza categoria: Alberese 46, Aurora Pitigliano 45, Alta Maremma 44, Capalbio 36, Rispescia 34, Braccagni 31, Batignano 29, Ribolla 29, Civitella 25, Atletico Grosseto 2015 24, Polisportiva Scansano 24, Montiano 21, Sticciano 20, Orbetello Scalo 11, Semproniano 7.