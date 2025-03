Terza categoria, minuto di raccoglimento per la scomparsa. Il Fano ricorda Giovanni Baldelli. Mei: "Aveva un cuore granata»

Quando si è giunti ai due terzi del campionato – mancano 10 giornate alla fine, col Fano che ne giocherà però 9, causa il turno di riposo, di cui una ininfluente ai fini della classifica contro il Corinaldo B – la squadra granata guida la classifica con 12 punti di vantaggio sul Real Metauro (54 punti contro 42) che rappresentano una grossa ipoteca sulla vittoria finale che era l’obiettivo della società di via Toscanini anche in previsione di futuri accordi con altre società, tra cui il Sant’Orso.

I ragazzi di mister Spendolini sono ora attesi a tre trasferte consecutive che potrebbero dare la svolta definitiva al loro campionato. Delle tre gare fuori casa, la prima è sicuramente quella più impegnativa, in quanto si tratta di andare a far visita al Real Casebruciate World Fire di Montemarciano, che attualmente al quinto posto (31 punti) sta difendendo con le unghie e con i denti l’ultima posizione utile per partecipare ai playoff dagli attacchi portati dal Real porto Senigallia (29 punti) e Babbucce (27). In occasione di tale incontro (sabato alle 15 allo stadio "Di Gregorio" di Montemarciano), il Fano ha chiesto e ottenuto di osservare un minuto di silenzio per la scomparsa dell’imprenditore Giovanni Baldelli, "un fanese – ha ricordato il presidente Mei – che è stato sempre vicino al mondo granata".

s. c.