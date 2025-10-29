Terza categoria: nel girone A la capolista ingrana la quinta, poker del Giovani Via Nova. Hitachi di misura, Olmi e Valenzatico tengono il passo

Continua la marcia trionfale dell’Hitachi, che fa cinque su cinque: Giovannelli ha piegato la resistenza del Real Montecatini Terme, firmando il successo di misura (1-0). Prosegue quindi senza intoppi il cammino dei pistoiesi che sembrano proprio destinati a svolgere un percorso di primissimo piano in questa stagione e a ritornare in Seconda categoria. Dietro all’Hitachi però sia Olmi (4-1 sul Capostrada grazie a Bruschi, De Marco, Santini e Innocenti) che Valenzatico (3-0 a domicilio sul campo del Traversagna) non hanno intenzione di mollare. Questo il punto sul girone pistoiese del campionato di Terza Categoria, che ha visto andare in archivio pochi giorni fa la quinta giornata.

Pollice alzato per il Giovani Via Nova, dopo il 4-1 esterno sul Granducato (propiziato dalla marcature Leveque, Parva, Cappelli e Distefano). Pari senza reti sia tra Bugiani Pool 84 e San Piero che tra Virtus Bottegone ed Arci Sarripoli, mentre una doppietta di Riccio ha consentito all’Athletic Club Spazzavento di ottenere la prima vittoria stagionale contro il Cerbaia (nonostante l’acuto di Santamaria). Pareggio senza reti tra Sporting Casini e Montale Pol.90 Antares. A livello di classifica, l’Hitachi guida il gruppo con 15 punti davanti a Valenzatico ed Olmi (entrambe a quota 13). Seguono Bugiani ad 11, Sarripoli 10, Virtus Bottegone e Giovani Via Nova ad 8 punti, San Piero a 7, Certaldo e Traversagna a 5, Capostrada e Spazzavento a 4, Real Montecatini e Casini a 2 punti, Montale ad 1 e Granducato a 0.

Passando al girone A del campionato di Terza categoria di Lucca, altra battuta d’arresto per la Ligacutiglianese (sconfitta 2-0 dallo Sporting Vaglia) che resta ultima ad un punto. Dolenti note nel girone B, il Pistoia Ovest ha perso in casa contro l’Atletico Marginone (2-1, nonostante il gol di Pemaj) che lascia il club al tredicesimo posto. Allo stesso modo, una doppietta di Pucci non è bastata a garantire al Veneri (ultimo ad un solo punto in graduatoria) la vittoria contro l’Aquila Sant’Anna.

Giovanni Fiorentino