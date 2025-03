Terza categoria. Nel recupero la Ligacutiglianese blocca sulla parità il Sarripoli

Saraniti è andato in gol per l’Arci Sarripoli, ma non è bastato: ha segnato anche Castelli per la Ligacutiglianese e il recupero della ventiduesima giornata andato in archivio due giorni fa si è chiuso sull’1-1. Per un risultato che va a favore del San Felice sempre più capolista con un margine di ben 13 punti proprio sul Sarripoli secondo: la formazione di coach Giovanni Borrelli è sempre più sola al comando e si avvia verso la conquista del titolo di campione che di questo passo e a questo ritmo (al netto della scaramanzia) difficilmente potrà sfuggire.

Battendo anzi lo Sporting Casini, nel match previsto per le 14.30 di domani al Frascari e valido per il venticinquesimo turno del campionato di Terza Categoria, Bartoletti e compagni potrebbero già laurearsi campioni con ben cinque turni d’anticipo. A patto che il Sarripoli perda nel posticipo domenicale contro il Prato Nord U21, a Prato: ipotesi possibile, ma poco probabile sulla carta.

La giornata di domani potrebbe comunque dare indirizzi più precisi per la lotta playoff: alle 15, il Bottegone terza forza del raggruppamento sfiderà al Bastogi l’Olimpia Pistoiese, mentre alle 14.30 Ramini e Valenzatico (quarte a pari punti) si misureranno rispettivamente a Pontelungo con i cerretesi dello Sporting Lazzeretto ed al Barni con il Montale Pol.90 Antares. A quell’ora si giocheranno anche Ligacutiglianese–Capostrada Belvedere ed Olmi–San Piero, con Hitachi–Cerbaia (alle 18.30) a chiudere il programma del sabato.

Domani sarà tempo di scendere in campo anche per le formazioni della Valdinievole che disputano la Terza Categoria di Lucca, girone B: si segnalano Real Borgo Pittini–Bioacqua e Veneri–Lammari (alle 15) Traversagna–Atletico Marginone (alle 14:30). E a questo punto, il conto alla rovescia può partire a tutti gli effetti.

Giovanni Fiorentino