Terza categoria. Novilara e Schieti ok
Terza Categoria, si è giocata la prima giornata. Girone A. Academy Montecchio-Schieti 0-2; Borgo Pace-Montelabbate 1-4; Cesane-San Silvestro 1-2; Pieve di...
Terza Categoria, si è giocata la prima giornata.
Girone A. Academy Montecchio-Schieti 0-2; Borgo Pace-Montelabbate 1-4; Cesane-San Silvestro 1-2; Pieve di Cagna-Gallo Football 0-0; Polisportiva Bottega-Piobbico 90 4-2; Torre-Furlo 0-4; Villa Palombara-Valfoglia 3-1; riposa: GabicceGradara B.
Classifica: Furlo, Montelabbate, Schieti, San Silvestro, Polisportiva Bottega, Villa Palombara 3; Pieve di Cagna, Gallo Football 1; Academy Montecchio, Cesane, Piobbico 90, Borgo Pace, Valfoglia, Torre, GabicceGradara B 0.
Prossimo turno: Furlo-Villa Palombara; Gallo Football-Cesane; Montelabbate-Torre; Piobbico 90-Pieve di Cagna; San Silvestro-Borgo Pace; Schieti-Polisportiva Bottega; Valfoglia-GabicceGradara; riposa: Academy Montecchio.
Girone B. Babbucce-Sangiorgese 4-1; Casa 33-Corinaldo B 2-1; Frontone Serra-Maroso Mondolfo 3-0; Monte Porzio-Laurentina 2-2; Novilara-Nuova Bedosti 3-0; Tre Ponti-Cantera Adriatica 1-0; Villa Fastiggi-Castelvecchio 3-0; riposa: V.F. Adriatico.
Classifica: Novilara, Villa Fastiggi, Babbucce, Casa 33, Frontone Serra, Tre Ponti 3; Laurentina, Monteporzio 1; V. F. Adriatico, Sangiorgese, Maroso Mondolfo B, Castelvecchio, Nuova Bedosti, Cantera Adriatica, Corinaldo squadra B 0.
Prossimo turno: Cantera Adriatica-Villa Fastiggi; Castelvecchio-Babbucce; Corinaldo-V.F. Adriatico; Laurentina-Frontone Serra; Maroso Mondolfo B-Casa 33; Nuova Bedosti-Tre Ponti; Sangiorgese-Monte Porzio; riposa: Novilara.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su