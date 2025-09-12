Terza categoria Novità Nhul Viareggio e Terrinca. E c’è anche il ritorno dello Sporting Camaiore

In Terza categoria saranno nove le squadre versiliesi ai nastri di partenza nella stagione 2025/2026. E anche quest’anno ci sarà una divisione in due gironi. Lo Sporting Marina e la novità Terrinca (realtà della frazione del Comune di Stazzema) sono già state inserite nel girone unico di Massa Carrara a 14 squadre (con le lunigianesi Monti, Podenzana, Fosdinovo, Filattiera, Vallizeri, Palleronese e le apuane Spartak Apuane, Cinquale, Attuoni Avenza, Royal Dallas, Polisportiva Carrarese, Marmese). Mentre le altre sette formazioni della Versilia andranno tutte insieme in uno dei due gironi di Lucca (da 16 squadre ciascuno) che sarà composto oggi dal Comitato Provinciale. Le versiliesi in questione sono Lido di Camaiore, Montagna Seravezzina, Retignano, Sporting Forte dei Marmi e Stiava più le novità Nhul Viareggio e Sporting Camaiore (quest’ultima torna dopo un anno di stop). La curiosità principale è proprio quella di vedere all’opera le tre nuove nate o rinate in Versilia: il Terrinca, il Nhul Viareggio e l’ambizioso Sporting Camaiore (che ha un portiere come Mariani ed un bomber come Luisotti fuori categoria!).