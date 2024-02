Terza categoria. Oggi la finale di Coppa provinciale. L’Atletico Castiglione ci prova

Questo pomeriggio, alle ore 15, si giocherà, a Marlia, la finale della ventiquattresima Coppa provinciale di Terza categoria, quarto "Memorial Pierluigi Simi, Giancarlo Davini, Enrico De Luca", tre storici dirigenti della Figc scomparsi negli scorsi anni.

A contendersi il titolo saranno l’Atletico Castiglione e lo Sporting Forte dei Marmi. La formazione garfagnina, già padrona assoluta del girone "A" in campionato che conduce con 38 punti, vuole portare a casa anche questo trofeo. Ma, davanti, si troverà un Forte dei Marmi che sta lottando per evitare la forbice e rientrare nella zona play-off del girone "B". Probabilmente sarà una bella sfida, che speriamo non sia condizionata dal maltempo.

Intanto, per quanto riguarda il girone "B" del campionato, si è giocato soltanto un posticipo. Si tratta della sfida tra Bargecchia e Folgore Segromigno Piano. La vittoria per 2 a 0 è andata alla formazione della Piana che è passata in vantaggio al 43’ del secondo tempo con un gol di Campioni ed ha raddoppiato in pieno recupero, al 48’, con Chelini. Le alte gare in programma – Farneta-Veneri che si doveva giocare al campo di Monsagrati e Stiava - San Lorenzo – , sono state rinviate a causa del maltempo. E, con ogni probabilità, verranno recuperate il prossimo mercoledì, assieme alla gara sospesa sabato scorso, sempre per impraticabilità di campo, tra Sant’Alessio e Morianese.

La classifica del girone "B": Morianese 48*; Valfreddana 44; Vorno 41; Folgore Segromigno Piano 40; Sporting Forte dei Marmi 38; San Lorenzo*, Stiava* e Aquila Sant’Anna 28; Spianate 22; Atletico Marginone 21; Calcistica Popolare Trebesto, Bargecchia 20; Veneri 17*; Farneta 14*; Retignano 9; Sant’Alessio 1*.

Nota: * = una gara in meno.

Alessia Lombardi