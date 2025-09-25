Terza Categoria Otto ‘sorelle’ per un sogno

La Terza Categoria è un appassionante campionato, il più basso di quelli organizzati dalla Figc. Ora, dopo i primi turni del memorial Renzo Resta (la coppa), da sabato pomeriggio si fa sul serio: il girone è su base provinciale e mette in palio una promozione in Seconda Categoria. Dodici i club allineati ai nastri di partenza dei quali otto targati Forlì. Queste le otto sorelle: ArtusiAnna, Bertinoro, Deportivo Bagnolo, Fcr Next Gen, Sporting Castrocaro, Predappio, Union Sammartinese e Valmontone. Con loro quattro cesenati: Aurora, Junior Romagna e Vallesavio e Vigne.

Ambiziosi i progetti del Bertinoro, guidato dal presidente Massimiliano Prati, che, dopo l’ottimo quarto posto di anno scorso, col confermato mister Gianluca Luccaroni (assistito da Federico Sansone e Massimiliano Castellucci), punta a uno dei primi posti grazie ai tanti giovani arrivati e al loro entusiasmo. Seconda stagione per il Predappio, presieduto da Paolo Amadori e allenato da Federico Bratti (coadiuvato da Moreno Silvani): la società della valle del Rabbi conta di migliorare la stagione scorsa terminata vicinissima alla zona playoff. La rosa, rafforzata con diversi nuovi innesti, è guidata da capitan Michele Ragazzini. Da tenere d’occhio anche la rinnovata Union Sammartinese della presidente Samuela Navetta. La rosa, affidata a Marco Bassani, è stata assemblata dall’esperto ds Fabio Baravelli con l’obiettivo di centrare la vittoria del campionato. Guarda in alto anche il Valmontone del presidente Sergio Oliva che punta al vertice della classifica, con mister Andrea Benini in panchina, puntando sulla coesione del gruppo che gioca al campo sportivo di Dovadola.

È nato dalla fusione tra due società, il Deportivo Bagnolo inizia la sua nuova avventura: presieduto da Victor Farneti, è erede del Deportivo Roncadello di Seconda Categoria e del Bagnolo, che due anni fa – allenato da Massimo Calmanti – sfiorò la vittoria nello spareggio con l’Atletic Frampula davanti a 1.300 spettatori allo stadio Morgagni. In panchina c’è Fabio Trinchese che dovrà amalgamare un gruppo del quale fanno parte alcuni ragazzi dell’Union Sammartinese. L’obiettivo è vincere una scommessa con l’impegno di tutti.

È arrivata al sesto campionato di Terza Categoria l’ArtusiAnna, società di Forlimpopoli, è gestita da Mauro Fantini presidente-allenatore di lungo corso che, col suo inesauribile entusiasmo, punta a far gruppo e, possibilmente, a cercare un posto nei playoff grazie anche al contributo di Enrico Fantini, figlio di Mauro, ex stopper di Forlì e Fano.

Del tutto nuova l’Fcr Next Gen, seconda squadra della società d’Eccellenza del presidente Roberto Alpi. La squadra, creata per dare continuità ai ragazzi delle giovanili, è allenata da Luca Lanzoni che cercherà di trarre il meglio da un gruppo interamente formato da under 21, con tre under 23, in campo anche per fare esperienza.

Al primo campionato anche lo Sporting Castrocaro, allenato da Marco Zaccariello, e nato per iniziativa del presidente Paolo Vallicelli, assieme a un gruppo di soci, sulle ceneri della vecchia società. L’intenzione è quella di riportare e rilanciare il calcio giovanile a Castrocaro.

Questo il programma della prima giornata di sabato (15.30): ArtusiAnna-Vallesavio, Junior Romagna-Bertinoro, Aurora-Deportivo Bagnolo, Predappio-Vigne, Union Sammartinese-Sporting Castrocaro, Fcr Next Gen-Valmontone.