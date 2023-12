Terza categoria. Paganico e Virtus Amiata ok. Il Capalbio vince la prima

Il turno infrasettimanale di Terza categoria fa sorridere Paganico e Virtus Amiata. Quattro partite in notturna per il recupero di campionato, dopo lo slittamento di novembre, che si sono aggiunte ai tre incontri giocati nel pomeriggio. Col Ribolla che riposava, le altre due superano i bianconeri per un nuovo stravolgimento in classifica. Il Paganico infatti mercoledì sera ha vinto 4-1 in casa contro il San Quirico di Sorano, trascinato dai gol di Coulibaly, Posa, Kante e Tiberi. Sorride anche il team amiatino della Virtus Amiata, dominante a Scansano e vittorioso 6-1 (doppietta di Marino, tripletta di Vacchiano e gol di Fabbro) per un secondo posto con annesso sorpasso al Ribolla. Primo successo dopo dieci giornate per il Capalbio che finalmente si sblocca andando a vincere 5-1 in quel di Semproniano, pur restando in ultima posizione di classifica. Vittoria casalinga per 3-0 invece per l’Atletico Grosseto sul Civitella con Marra, Spuma e Smajli in gol. La classifica: Paganico 25, Virtus Amiata 21, Ribolla 20, Orbetello Scalo 19, Aurora Pitigliano 17, Alta Maremma 16, San Quirico di Sorano 16, Braccagni 15, Batignano 13, Civitella 12, Polisportiva Scansano 12, Sticciano 10, Atletico Grosseto 8, Semproniano 5, Capalbio 4.