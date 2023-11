Terza categoria. Partita clou lunedì. Lo Sporting Forte ospita il Valfreddana

L’ottava giornata di Terza categoria si propone nuovamente in formato “spezzatino“, spalmata tra il venerdì ed il lunedì sera.

Nel girone B di Lucca il Bargecchia ha l’impegno decisamente più complicato andando a far visita alla capolista Morianese oggi alle 14.30 al “Nannizzi“ di San Quirico di Moriano. Stesso orario d’inizio anche per le gare odierne del rigenerato Retignano (che al “Macchiarini-Ricci“ ospita il Farneta) e dello Stiava (che va sul campo del Veneri). Il big-match però sarà domani l’altro nell’attesissimo "monday-night" sul sintetico di via Versilia tra lo Sporting Forte dei Marmi (secondo a 15 punti) e l’altra capolista Valfreddana (16 punti come la Morianese).

Nel girone unico di Massa Carrara l’8° turno si è aperto ieri sera coi due anticipi Marina di massa-Dallas Romagnano e il derby versiliese SalaVetitia Seravezza FC-Sporting Marina al “Buon Riposo“ di Pozzi. Oggi alle 14.30 tocca alla Montagna Seravezzina che, dopo aver riposato, sarà di scena a Fosdinovo.