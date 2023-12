Terza categoria. Perdono le prime della classe. Colpo di Pitigliano e San Quirico

Ne sono successe di tutti i colori in Terza categoria con le prime tre della classe tutte sconfitte. Cade a Pitigliano la capolista Paganico, dopo essere anche andata in vantaggio. Fa peggio la Virtus Amiata, sorpresa in casa da un San Quirico arrembante, mentre il Ribolla cede 1-0 nel derby con l’Alta Maremma. Risultati che riaprono totalmente ogni corsa, sia per il primo posto che per i playoff, avendo accorciato di fatto la classifica nei piani alti. Seconda vittoria per il Capalbio che vince il derby del sud della Maremma e lascia l’ultima posizione in classifica. Capalbio che sembra aver trovato la quadra giusta ed Orbetello Scalo che continua ad alternare grandi prove ad apparizione opache.

La classifica: Paganico 25, Virtus Amiata 21, Ribolla 20, Aurora Pitigliano 20, Alta Maremma 19, San Quirico di Sorano 19, Orbetello Scalo 19, Braccagni 15, Batignano 14, Civitella 13, Scansano 13, Atletico Grosseto 12, Sticciano 11, Capalbio 7, Semproniano 6.