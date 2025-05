Terza Categoria Pisa: Casenuove Gambassi a un passo dalla promozione in Seconda Categoria

Si chiude oggi il girone B della Terza Categoria di Pisa con tutte le gare in contemporanea alle 16, al di fuori di La Borra-Giovani Fucecchio 2000, giocata ieri pomeriggio e terminata a reti bianche. Due i verdetti ancora da emettere. Il primo, quello più importante, riguarda la promozione diretta in Seconda Categoria. Alla capolista Casenuove Gambassi manca un solo punto per festeggiare al suo primo anno di attività. I termali proveranno a conquistarlo al Marconcini di Pontedera contro un Oltrera comunque insidioso. I padroni di casa hanno infatti perso solo una delle ultime 9 gare, vincendone 4. Visti gli attuali 3 punti di vantaggio, comunque, i ragazzi di mister Ceccatelli potrebbero festeggiare anche in caso di sconfitta qualora il Casciana TermeLari non dovesse superare a domicilio il Perignano, formazione in lizza per l’ultimo posto play-off con il Calasanzio. Gli empolesi di bomber Bianco (nella foto), avanti di una lunghezza in classifica, hanno però sulla carta un impegno più facile: a Pagnana arriva il Casteldelbosco, reduce da appena due successi nelle ultime undici giornate.

Il Ponte a Elsa, già certo dei play-off, chiude invece al Bachi di Pontedera contro la Stella Azzurra con la possibilità di migliorare ancora il proprio piazzamento ed affrontare quindi la semifinale play-off in casa con due risultati su tre a disposizione. Infine, il Ponzano ospita il Santa Maria a Monte.