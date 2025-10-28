Terza categoria. Poker Villa Fastiggi. Palombara c’è
Terza Categoria. Si è giocata la quarta giornata, questi i risultati e le classifiche dei tre gironi che riguardano le pesaresi.
Girone A: Academy Montecchio-Pieve di Cagna 0-5; Furlo-Valfoglia 1-0; Gallo Football-Torre 2-1; Montelabbate-GabicceGradara 1-2; Piobbico 90-Borgo Pace 4-2; San Silvestro-Villa Palombara 1-2; Schieti-Cesane 0-2; riposa: Pol. Bottega
Classifica: Furlo 12; Cesane, Villa Palombara 9; Schieti 7; San Silvestro, Polisportiva Bottega, Pieve di Cagna 6; Gallo Football 5; Montelabbate, Borgo Pace, Piobbico 90 4; Valfoglia, GabicceGradara B 3; Torre 1; Academy Montecchio 0.
Prossimo turno: Borgo Pace-Schieti; Cesane-Academy Montecchio; GabicceGradara-San Silvestro; Pieve di Cagna-Polisportiva Bottega; Torre-Piobbico 90; Valfoglia-Montelabbate; Villa Palombara-Gallo Football; riposa: Furlo.
Girone B: Cantera Adriatica-Monte Porzio 1-5; Castelvecchio-Frontone Serra 0-3; Laurentina-V.F. Adriatico 2-0; Maroso Mondolfo-Corinaldo 5-0; Novilara-Villa Fastiggi 1-4; Nuova Bedosti-Babbucce 3-6; Sangiorgese-Casa 33 4-2; riposa: Tre Ponti.
Classifica: Babbucce, Monte Porzio 10; Villa Fastiggi, Frontone Serra 9; Laurentina 8; Maroso Mondolfo B 6; Tre Ponti 5; Novilara, Casa 33, Cantera Adriatica, V. F. Adriatico 4; Sangiorgese 3; Nuova Bedosti, Corinaldo B 1; Castelvecchio 0.
Prossimo turno: Cantera Adriatica-Casa 33; Castelvecchio-V.F. Adriatico; Laurentina-Maroso Mondolfo; Novilara-Monte Porzio; Nuova Bedosti-Frontone Serra; Sangiorgese- Corinaldo; Tre Ponti-Babbucce; riposa: Villa Fastiggi.
