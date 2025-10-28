Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Terza categoria. Poker Villa Fastiggi. Palombara c’è

Terza categoria. Poker Villa Fastiggi. Palombara c’è

Terza Categoria. Si è giocata la quarta giornata, questi i risultati e le classifiche dei tre gironi che riguardano le...

di LUIGI DIOTALEVI
28 ottobre 2025
XWhatsAppPrint

Terza Categoria. Si è giocata la quarta giornata, questi i risultati e le classifiche dei tre gironi che riguardano le pesaresi.

Girone A: Academy Montecchio-Pieve di Cagna 0-5; Furlo-Valfoglia 1-0; Gallo Football-Torre 2-1; Montelabbate-GabicceGradara 1-2; Piobbico 90-Borgo Pace 4-2; San Silvestro-Villa Palombara 1-2; Schieti-Cesane 0-2; riposa: Pol. Bottega

Classifica: Furlo 12; Cesane, Villa Palombara 9; Schieti 7; San Silvestro, Polisportiva Bottega, Pieve di Cagna 6; Gallo Football 5; Montelabbate, Borgo Pace, Piobbico 90 4; Valfoglia, GabicceGradara B 3; Torre 1; Academy Montecchio 0.

Prossimo turno: Borgo Pace-Schieti; Cesane-Academy Montecchio; GabicceGradara-San Silvestro; Pieve di Cagna-Polisportiva Bottega; Torre-Piobbico 90; Valfoglia-Montelabbate; Villa Palombara-Gallo Football; riposa: Furlo.

Girone B: Cantera Adriatica-Monte Porzio 1-5; Castelvecchio-Frontone Serra 0-3; Laurentina-V.F. Adriatico 2-0; Maroso Mondolfo-Corinaldo 5-0; Novilara-Villa Fastiggi 1-4; Nuova Bedosti-Babbucce 3-6; Sangiorgese-Casa 33 4-2; riposa: Tre Ponti.

Classifica: Babbucce, Monte Porzio 10; Villa Fastiggi, Frontone Serra 9; Laurentina 8; Maroso Mondolfo B 6; Tre Ponti 5; Novilara, Casa 33, Cantera Adriatica, V. F. Adriatico 4; Sangiorgese 3; Nuova Bedosti, Corinaldo B 1; Castelvecchio 0.

Prossimo turno: Cantera Adriatica-Casa 33; Castelvecchio-V.F. Adriatico; Laurentina-Maroso Mondolfo; Novilara-Monte Porzio; Nuova Bedosti-Frontone Serra; Sangiorgese- Corinaldo; Tre Ponti-Babbucce; riposa: Villa Fastiggi.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su