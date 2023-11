Terza Categoria. Ponte a Elsa in campo. Recupero con lo Zambra

Primo bel banco di prova stasera per il Ponte a Elsa, in cerca di conferme dopo l’ottimo avvio di stagione, con finestra sulla vetta solitaria del girone B del campionato di 3ª Categoria pisano. Alle 20.45 al Baldinotti, infatti, la squadra di Bagnoli riceve lo Zambra nel recupero della 3ª giornata non disputata lo scorso 21 ottobre per l’impraticabilità del campo di Ponte a Elsa. Entrambe le formazioni sono infatti imbattute con 2 vittorie e un pareggio, ad appena 2 lunghezze dall’attuale capolista a punteggio pieno La Corte. Sono anche due delle formazioni ad aver incassato meno gol, tre il Ponte a Elsa e addirittura soltanto uno il team di Cascina. Per i biancorossi si tratta della prima di due sfide casalinghe consecutive: sabato infatti toccherà al Giovani Fucecchio 2000 far visita a Del Vigo e compagni.